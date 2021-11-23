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Kahramanmaraş’ta 3 günde 2 kez intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta girdiği ruhi bunalım sonucu üç günde ikinci kez intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna etti.

Kahramanmaraş’ta 3 günde 2 kez intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta 3 günde 2 kez intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta girdiği ruhi bunalım sonucu üç günde ikinci kez intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna etti.

23 Kasım 2021 Salı 09:05
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Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı Özel İdare Binasında (Sarı Bina) gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki genç bilinmeyen neden girdiği bunalım sonucu özel idare binasının 2. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri genci aşağı indirmek için bir müddet sohbet etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan genç, işlemleri için emniyete götürüldü.

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