Kahramanmaraş’ta cinnet getiren eski damat dehşet saçtı!

Alınan bilgiye göre, M.Ö. isimli kadın 34 yaşındaki eski eşi O.K.’den bir ay önce boşanıp ailesinin yaşadığı İsa Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesindeki evine yerleşti.

Dün gece eski eşinin yanına giden O.K., M.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle O.K yanındaki tabancayla eski eşi M.Ö.(23)’yü ve eski kayınvalidesi S. Ö. (60)’yü öldürür, eski yengesi K.Ö. (31)’yü ise ağır yaraladı.

Ardından silahı başına dayayıp intihar etti.

Yapılan araştırmada, M.Ö. isimli kadının eski eşinden tehdit nedeniyle şikayetçi olduğu ve mahkeme’den 20 gün uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan K.Ö’nün hayati tehlikesinin devam ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.