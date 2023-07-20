Kahramanmaraş’ta deprem hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipleri hasar gören evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.G., N.A., B.C.D., M.A., M.K ve T.G. yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapışan aramalarda buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, kurutma makinesi, derin dondurucu, koltuk takımları, kalorifer petekleri, güneş enerjisi depoları ve panelleri, kombi, termosifon, dikiş makineleri, çocuk oyuncakları, çok sayıda parke, musluk bataryaları, cam balkon malzemeleri, aspiratörler, elbise ve mutfak dolapları, halılar, yorganlar, bilgisayar yazıcısı, demir kapılar, masa ve sandalyeler vb. birçok malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.