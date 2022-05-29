Kahramanmaraş’ta düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğu Çevre Yolu Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 27 R 1203 plakalı otomobiliyle düğün konvoyunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil refüj taşlarına çarparak takla attı.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.