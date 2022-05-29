Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi...
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli,...
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha...
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Kahramanmaraş’ta düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta düğün konvoyunda ilerleyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kahramanmaraş’ta düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta düğün konvoyunda ilerleyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

29 Mayıs 2022 Pazar 10:09
banner459

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Doğu Çevre Yolu Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 27 R 1203 plakalı otomobiliyle düğün konvoyunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil refüj taşlarına çarparak takla attı.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep’te canlı bomba vurularak durduruldu!
Gaziantep’te canlı bomba vurularak durduruldu!
Kamyonete Arkadan Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü
Kamyonete Arkadan Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü
Kahramanmaraş’ta Cezaevi Firarisi Kenevir Yetiştirirken Yakalandı
Kahramanmaraş’ta Cezaevi Firarisi Kenevir Yetiştirirken Yakalandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber