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Kahramanmaraş’ta ellerinde sopalarla hırsız kovaladılar!

Kahramanmaraş'ta hasarlı binaya giren hırsızlarla ev sahipleri arasında nefes nefese kovalamaca yaşandı.

Kahramanmaraş’ta ellerinde sopalarla hırsız kovaladılar!

Kahramanmaraş’ta ellerinde sopalarla hırsız kovaladılar!

Kahramanmaraş'ta hasarlı binaya giren hırsızlarla ev sahipleri arasında nefes nefese kovalamaca yaşandı.

11 Temmuz 2023 Salı 09:30

Olay, Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir sitede yaşandı. Hasarlı binaya hırsız girdi ihbarı alan emniyet güçleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. O esnada bina sakinleri de bölgeye gelerek ellerinde sopalarla evlerine girdiğini iddia ettikleri hırsızı aramaya başladı. Ev sahiplerinden birisi hırsızın birinci katın balkonundan atladığını söyledi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Bina sahipleri ise hırsızın peşinden koşarak, karşı binaya girdiğini gördüklerini, binanın ışıklarının yanıp söndüğünü söyleyerek polisten yardım istedi. Ancak polis bölgeye gidip arama yaptıysa da hırsızın binaya girdiğine dair bir iz bulamadı.

Hasarlı olmasından dolayı polislerin girmediği binaya vatandaşlar girerek bina içerisinde hırsızı aradı.

Yaklaşık 2 saat süren arama ve kovalamacanın ardından bina sakinleri, güvenlik önlemlerinin artırılmasını, bölgenin sürekli denetlenmesini ve ev sahiplerinin ziynet eşyalarını ve önemli malzemelerini ya evden çıkartmalarını ya da kapılarını kilitlemeleri gerektiğini ifade etti.

Binanın hasarlı olmasına rağmen içeri kadar girdiklerini ancak kimseye göremediklerini ifade eden mahalle sakinleri, kapıların kilitlerinin zorlandığını ve bir kısım evlere girildiğini iddia ederek, mahallede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Polisin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta Ellerinde Sopalarla Hırsız Kovaladılar!
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