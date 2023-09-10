Kahramanmaraş’ta eşini tüfekle öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Molla Gürani Mahallesinde ikamet eden 45 yaşındaki İ.Y ile 42 yaşındaki eşi F.Y arasında sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y eşine evde bulunan tüfekle ateş etti. Silah sesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde F.Y’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini öldüren ve sonrasında kaçan koca ise, polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.