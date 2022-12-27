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Kahramanmaraş’ta halk otobüsü devrildi! 1’i ağır 10 yaralı

Kahramanmaraş’ta halk otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü devrildi! 1’i ağır 10 yaralı

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü devrildi! 1’i ağır 10 yaralı

Kahramanmaraş’ta halk otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.

27 Aralık 2022 Salı 15:39

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinine bağlı Karaziyaret Mahallesi Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi yan yolu üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, yönetimindeki halk otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 10 kişi yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, halk otobüsününün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Halk Otobüsü Devrildi! 1’i Ağır 10 Yaralı
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