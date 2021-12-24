Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim K. (18) idaresindeki 55 AZ 833 plakalı otomobiliyle Elbistan ilçesinden Göksun’a seyir halindeyken Erçene mevkiinde dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir halinde olan Burak S. (25) yönetimindeki 46 ABY 476 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle 46 ABY 676 otomobilde bulunan Büşra S. (23) yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.