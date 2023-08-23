Kahramanmaraş’ta iş makinesi enkaz altında kaldı!

Kentte 230 bin yapıya, ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde acil yıkılacak, ağır, orta ve az hasarlı raporu verilirken, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Şehirde yaklaşık ağır hasarlı 26.000 konut daha yıkılmayı bekliyor.

Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Menderes Mahallesi, Veysel Karani Caddesi’nde bulunan Dalyan Apartmanı’nın yıkımı esnasında, ekskavatör yardımıyla yıkım yapılırken, bina birden çöktü ve kepçenin ekskavatörü enkaz altında kaldı.

Çevrede ki vatandaşlar ve polis ekipleri, enkaz altında kalan iş makinesinin içerisinde kalan operatörü çıkardılar. Hastaneye sevk edilen operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.