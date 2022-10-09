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Kahramanmaraş’ta İşyeri Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın alt katında yer alan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta İşyeri Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş’ta İşyeri Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın alt katında yer alan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

09 Ekim 2022 Pazar 11:13

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesinde bulunan bir apartmanın alt katında bulunan işyerinin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer katlara ve çevresinde yer alan araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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