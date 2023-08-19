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Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranıyordu kayalıklarda ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 55 yaşındaki kişinin kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranıyordu kayalıklarda ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranıyordu kayalıklarda ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan 55 yaşındaki kişinin kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:19

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çiğşar Mahallesi’ndeki ikametinden dün ayrılan 55 yaşındaki Teyfik Erkek’in geri dönüş yapmaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgede arama başlatan kurtarma ekipleri, Teyfik Erkek’in kayalıklarda cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Teyfik Erkek’in kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Teyfik Erkek’in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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