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Kahramanmaraş’ta Lastik Değiştiren 4 Kişiye Otomobil Çarptı

Kahramanmaraş’ta patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen sürücü ve ona yardım eden 4 kişiye otomobil çarpıştı.

Kahramanmaraş’ta Lastik Değiştiren 4 Kişiye Otomobil Çarptı

Kahramanmaraş’ta Lastik Değiştiren 4 Kişiye Otomobil Çarptı

Kahramanmaraş’ta patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen sürücü ve ona yardım eden 4 kişiye otomobil çarpıştı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 09:24

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu tüneller mevkiinde seyir halinde olan tır sürücüsü patlayan lastiğini değiştirmek için çekicisin sağa çekti.

Lastiği değişimi sırasında aynı güzergahı kullanan A.O yönetimindeki 27 AGT 001 plakalı otomobille 4 kişiye çarptı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle F. T, H.Ü, M.T ve İ.K yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T ve H.Ü’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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