Kahramanmaraş’ta patpat kazası! Bir ölü

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Ekinözü yolu üzerinde Muhammed Demirci (58) yönetimindeki tarım aracı patpatın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde tarım aracı patpatın takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Ekinözü yolu üzerinde Muhammed Demirci (58) yönetimindeki tarım aracı patpatın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.