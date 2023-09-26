Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Kahramanmaraş’ta patpat kazası! Bir ölü

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde tarım aracı patpatın takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta patpat kazası! Bir ölü

Kahramanmaraş’ta patpat kazası! Bir ölü

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde tarım aracı patpatın takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

26 Eylül 2023 Salı 13:58

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Ekinözü yolu üzerinde Muhammed Demirci (58) yönetimindeki tarım aracı patpatın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta huzur uygulaması!
Kahramanmaraş’ta huzur uygulaması!
FETÖ’den aranan eski komiser Kahramanmaraş’ta yakalandı
FETÖ’den aranan eski komiser Kahramanmaraş’ta yakalandı
Afşin’de iş makinesinin altında hayatını kaybetti!
Afşin’de iş makinesinin altında hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Kahramanmaraş’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Kahramanmaraş’ta aile içi cinayet zaman aşımına uğradı
Kahramanmaraş’ta aile içi cinayet zaman aşımına uğradı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber