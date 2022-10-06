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Kahramanmaraş’ta Pos Tefeciliği Operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince POS tefeciliğine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta Pos Tefeciliği Operasyonu

Kahramanmaraş’ta Pos Tefeciliği Operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince POS tefeciliğine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2022 Perşembe 17:54

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Pos Tefeciliğine’’ yönelik kent merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 26 şüpheliden 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 adet pos cihazı , 68 adet senet, 5 adet çek, 141.345 Türk Lirası, 11.977 Amerikan Doları, 335 Euro, 52 adet Kredi/Banka Kartı, 7 adet CD, 10 adet alacak-verecek yazılı ajanda/not defteri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kahramanmaraş’ta Pos Tefeciliği Operasyonu
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