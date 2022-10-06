Kahramanmaraş’ta Pos Tefeciliği Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Pos Tefeciliğine’’ yönelik kent merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 26 şüpheliden 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 adet pos cihazı , 68 adet senet, 5 adet çek, 141.345 Türk Lirası, 11.977 Amerikan Doları, 335 Euro, 52 adet Kredi/Banka Kartı, 7 adet CD, 10 adet alacak-verecek yazılı ajanda/not defteri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.