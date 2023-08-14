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Kahramanmaraş’ta Serinlemek İçin Girdiği Su Kanalı Sonu Oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde serinlemek işin arkadaşlarıyla su kanalına giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta Serinlemek İçin Girdiği Su Kanalı Sonu Oldu

Kahramanmaraş’ta Serinlemek İçin Girdiği Su Kanalı Sonu Oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde serinlemek işin arkadaşlarıyla su kanalına giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:46

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızık Mahallesi Sersemli Camii yanında Muhammed Seran İspir (17) ve arkadaşı Melih Arslantaş (15) serinlemek için su kanalına girdi.

Suya girmeleriyle akıntıya kapılan iki genç, sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin arama çalışması sonucu Muhammed Seran İspir'in cansız bedenine ulaşırken, Melih Arslantaş (15) ise çevrede vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı. Yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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