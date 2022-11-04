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Kahramanmaraş’ta silahlı örgüt kurmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta silahlı örgüt kurmak isteyen çete çökertildi.

Kahramanmaraş’ta silahlı örgüt kurmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta silahlı örgüt kurmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta silahlı örgüt kurmak isteyen çete çökertildi.

04 Kasım 2022 Cuma 16:30

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş’ta araç kiralama adı altında firma (RENTA CAR) kurmak suretiyle suç İşlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişi tarafından yağma, nitelikli dolandırıcılık, özel hayatın gizliğini ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, darp, cebir, tehdit, kasten yaralama ve şantaj suçlarından eşzamanlı il geneli yapılan operasyon sonucu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, tüfek ve tabancalara ait mühimmat, çok sayıda senet, tapu, sözleşme ile dijital materyaller ele geçirilmiş, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 20 araç muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğünde soruşturmaları sürüyor.

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