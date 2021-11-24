Kahramanmaraş’ta uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sariguzel Mahallesi Yıldırım Yücesi mevkiinde Bayram Elmas (41) yönetimindeki traktörüyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktör yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazada rops demiri sayesinde hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri traktörlerde rops demirinin önemine dikkat çekti.