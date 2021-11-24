Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24...
Başkan Okay’dan öğretmenler günü mesajı
Başkan Okay’dan öğretmenler günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Öğretmenler Günü’nde Çiçekli Kutlama
Başkan Mahçiçek’ten Öğretmenler Günü’nde Çiçekli...
Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak
Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak
Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi
Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi

Kahramanmaraş’ta uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü ölümden döndü

Kahramanmaraş’ta traktörüyle uçuruma yuvarlanan sürücü, rops demiri sayesinde hayata tutundu.

Kahramanmaraş’ta uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü ölümden döndü

Kahramanmaraş’ta uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü ölümden döndü

Kahramanmaraş’ta traktörüyle uçuruma yuvarlanan sürücü, rops demiri sayesinde hayata tutundu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:21
banner459

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sariguzel Mahallesi Yıldırım Yücesi mevkiinde Bayram Elmas (41) yönetimindeki traktörüyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktör yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazada rops demiri sayesinde hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri traktörlerde rops demirinin önemine dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirledi
13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirledi
Jandarma trafik ekipleri ‘öğretmenler günü’nü kutladı
Jandarma trafik ekipleri ‘öğretmenler günü’nü kutladı
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
Kahramanmaraş’taki cinayetin nedeni 50 lira çıktı!
Kahramanmaraş’taki cinayetin nedeni 50 lira çıktı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber