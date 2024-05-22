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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 13:47

Kahramanmaraş ve Gaziantep çevresinden temin edilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışının yapıldığı yönünde ihbarların alınmasının ardından harekete geçen Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 uyuşturucu madde ticareti olayına karışan 19 şüpheliyi tespit etti.

Toplamda 16 ara yakalama gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde, dikili vaziyette hint keneviri, birçok silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında halen devam eden yakalama çalışmaları olduğu bildirildi. Ayrıca, daha önce yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türkoğlu, Nizip (Gaziantep), Pazarcık (Kahramanmaraş), Manavgat (Antalya) ve Biga (Çanakkale) ilçelerinde toplamda 17 farklı adreste eş zamanlı adli işlem gerçekleştirildi. Operasyonun, yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

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