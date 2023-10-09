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Kahramanmaraş’ta yaşlı kadın kendini astı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşlı bir kadın, evinin yanındaki tandırlıkta kendisini asarak yaşamına son verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşlı kadın kendini astı!

Kahramanmaraş’ta yaşlı kadın kendini astı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşlı bir kadın, evinin yanındaki tandırlıkta kendisini asarak yaşamına son verdi.

09 Ekim 2023 Pazartesi 20:00

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. F.P. (90) adlı yaşlı kadın, Mevlana Caddesi Paşa Sokak üzerindeki evinin bahçesinde tandırlık olarak kullanılan barakada kendisini astı.

Yaşlı kadının cansız bedeni, yakınları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. F.P.’nin cansız bedeni, savcılık ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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