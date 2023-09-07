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KMTSO Başkanı Buluntu “Kahramanmaraş savunma sanayi kenti olacak”

TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Bu katma değerli yatırımı iş dünyası olarak oldukça önemsiyoruz. Yeni kuracağımız savunma sanayi şirketiyle beraber Kahramanmaraş bir savunma sanayi kenti olacak. Bu Kahramanmaraş açısından bir dönüm noktası ve 100 yılın fırsatı” dedi.

KMTSO Başkanı Buluntu “Kahramanmaraş savunma sanayi kenti olacak”

KMTSO Başkanı Buluntu “Kahramanmaraş savunma sanayi kenti olacak”

TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Bu katma değerli yatırımı iş dünyası olarak oldukça önemsiyoruz. Yeni kuracağımız savunma sanayi şirketiyle beraber Kahramanmaraş bir savunma sanayi kenti olacak. Bu Kahramanmaraş açısından bir dönüm noktası ve 100 yılın fırsatı” dedi.

07 Eylül 2023 Perşembe 19:32

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ile birlikte Türkoğlu OSB içerisinde bulunan TUSAŞ Uçak Fabrikası Üretim Tesisinde devam eden çalışmaları inceledi. Hangarı gezerek, çalışmaların olduğu alanları yerinde gören Buluntu ve Bozdoğan, tesisin işlevselliği ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Alanda açıklamalarda bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Bulutu, çalışmaların 1-2 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, Kahramanmaraş iş dünyasının bu önemli yatırımı azimle beklediğini vurguladı.

BULUNTU: ODA OLARAK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ
Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “TUSAŞ Başkanımız Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Bey ile TUSAŞ’ımızın Türkoğlu OSB içerisinde kuracak olduğu tesisin yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Buradaki ekip tesisin hızlı bir şekilde işlevsel hale gelmesi adına gece gündüz çalışıyor. Çalışmalar 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. İnşallah Aralık ayında ilk imalatın bu tesisten çıkmış olduğunu göreceğiz. Bu değerli yatırımı geliştirdiğimiz zaman Kahramanmaraş’ta birçok yeni iş kolu oluşacak. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak başkanımızla beraber bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz ve inşallah iş dünyasının da ortak olacağı, yakın zamanda da açıklayacağımız savunma sanayi şirketiyle beraber ilk üretim hattını TUSAŞ’ımızla beraber kuracağız. İş dünyası bunu azimle bekliyor.”

BOZDOĞAN: YATIRIM KAHRAMANMARAŞ’TA İYİ BİR EKOSİSTEM OLUŞTURACAK
TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ise hangarda mühendislik çalışmalarının tamamlandığı söyleyerek, birinci etap istihdam programının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Bozdoğan, konuşmasının devamında şu sözleri ekledi: “TUSAŞ’ınKahramanmaraş’taki kurmayı planladığı hangardayız. Hangarda mühendislik çalışmaları tamamlandı. Bir taraftan da inşa faaliyetleri yürütülüyor. Ekibimiz heyecanla gece gündüz çalışıyorlar. Umuyoruz ki burayı bir iki ay içerisinde hazırlayacağız ve makinelerimiz gelecek ve makine montajlarımızı yapmış olacağız. Bu tesiste çalışacak olan birinci etap istihdam programı neredeyse tamamlandı. Burada çalışacak olan mühendislerimiz istihdam edildi ve şu anda Ankara’da kurs görmekteler. Allah nasip ederse yıl sonuna doğru tesisimizi açmayı planlıyoruz. Bu yatırımın Kahramanmaraş’ta iyi bir ekosistem oluşturacağına inanıyoruz. Oda başkanlarımızla görüşüyoruz. Kahramanmaraşlı iş insanlarımızda yatırıma sahip çıkıyorlar. İnşallah bu tesisi büyüteceğiz.

“ULUSLARARASI UÇAK FİRMALARINA PARÇALAR KAHRAMANMARAŞ’TAN ÜRETİLEBİLİR”
Burada üretilecek ürünlerin birçoğunu kendi özgün ürünlerimizde kullanacağız. Yani Anka Hürkuş Hürjet gibi yerli ve milli ürünlerimizde kullanacağız. Ama diğer taraftan da uluslararası uçak firmalarına da belki Kahramanmaraş’tan parça üretilecek. Bu çok önemli. Kahramanmaraş bütünüyle bu yatırıma bugünkü kararlılıkla sahip çıkarsa burası büyük bir ekosistem olur.”

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