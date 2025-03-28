Mehmet Gören, kitabıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Telli Senem, yayımlanan 9. kitabım. Kitabımda, Afşin’in Tanır Mahallesi’nde yaklaşık 200-250 yıl önce yaşanmış gerçek bir aşk hikâyesini anlatıyorum. Uzun boylu, beyaz tenli, simsiyah gözlü, ceylan bakışlı, görenlerin yüreklerini yakan bir Yörük güzeli: Telli Senem… Ve Tanır’ın yiğit delikanlısı Osman… Birbirlerini deliler gibi sevmişler ama töre onları ayırmış. Obası, Telli Senem’i bilinmeze kaçırmış… Osman ise sevdiğini bulmak için dağları, taşları, uçurumları ve çağlayanları aşmış ama nafile…”

Aşkına kavuşamayan Osman, yaşadığı derin acıyı şu dizelerle haykırmış:

Karlı dağlar yolum bağlar,

Dilim susar içim yanar,

Yarın olmadığı bağlar,

Vallahi bir çöle benzer…

Aşkın en saf ve en samimi hali bu kitapta hayat buluyor! Günümüzde aşkın şehvete, tene ve maddiyata kurban edildiğini vurgulayan Gören, gençlere şu çağrıyı yapıyor:

“Bugün, gençlerin ayda bir sevgili değiştirdiği, aldatmaların çoğaldığı, paranın ilişkileri yönlendirdiği bir dünyada, gerçek aşkın ne olduğunu hatırlamak zorundayız. Sevgi, sadakat ve vefa, işte bunları kaybettiğimiz için boşanmalar artıyor, güvensizlik büyüyor. Telli Senem, aşkın ne olduğunu unutanlara bir ders niteliğinde…”

Kitabın basım sürecinde emeği geçen gazeteci Halil Demir, Uludaz Yayınları sahibi Ahmet Ateş, incelemeleriyle katkı sağlayan Ramazan Avcı ve edebiyat öğretmeni gelini Elif Gören’e teşekkür eden yazar, bu hikâyenin okuyucuların yüreğinde derin izler bırakacağına inanıyor.

“Telli Senem”, aşkın en masum ve en hüzünlü halini anlatan, unutulmaz bir başucu kitabı olmaya aday!