“Teşkilatımızla Bir Arada Olmanın Mutluluğunu Yaşıyorum”

Ramazan ayının manevi atmosferinde teşkilat mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, “Mübarek Ramazan ayının son günlerinde, ailemiz bildiğimiz teşkilatımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah, birlik ve beraberlik duygumuzu daha da güçlendirerek nice güzel günlere ulaşmayı nasip etsin,” dedi.

“Ramazan’ın Bereketi Yüreklerde Hissedilmeli”

Sadece sofralarda değil, gönüllerde de Ramazan’ın bereketinin hissedilmesi gerektiğini vurgulayan Dora, “Bu bereketi, ülkemizi paylaşan her bireyin gönlünde, vatan sevdasıyla çarpan gençlerimizin gözlerinde, kadın-erkek demeden Türk ve Türkiye sevdalısı insanlarımızda bulmanın şükrü içerisindeyiz,” ifadelerini kullandı. MHP’nin tarihi mücadelesine vurgu yapan Dora, “Biz kısa pantolonlu çocuklardık. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bizi bir bayrak yaptı. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ise o bayrağı her türlü oyuna, yalana ve ihanete rağmen dimdik ayakta tuttu,” diyerek teşkilatın köklü geçmişine dikkat çekti.

“Ülkümüzden ve Birlikteliğimizden Asla Taviz Vermeyeceğiz”

MHP’nin, mevki ve makam için mücadele edenlerin değil, doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulu bir dava hareketi olduğunu belirten Dora, “Bu dava, dosdoğru olanların davasıdır. Kendi hırslarının mahkûmu olanlar asla bu davanın parçası olamaz. Mevzisinden sapanların bizimle hiçbir bağı yoktur ve olmayacaktır,” dedi.

“Genç Nesillere Bu Bayrağı Lekesiz Devretmeliyiz”

Genç nesillere ülkücü hareketin temiz bir şekilde aktarılması gerektiğini vurgulayan Dora, “Allah bizlere bu bayrağı kirletmeden, yere düşürmeden genç kardeşlerimize devretmeyi nasip etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, milli birlik ve beraberlik duygusuyla nice bayramlara ulaşmayı diliyorum,” diyerek konuşmasını tamamladı.