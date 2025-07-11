Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, binlerce vatandaş aynı sofranın etrafında bir araya gelerek birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

Muharrem ayının taşıdığı manevi anlamlara dikkat çeken Başkan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, aşurenin farklılıkların bir araya gelerek bir bütün oluşturduğuna vurgu yaparak, “Aşure, sabrın, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesidir. Bu güzel etkinlik vesilesiyle toplum olarak ortak değerlerimiz etrafında birleşmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa; Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us, belediye meclis üyelerimiz, parti teşkilatları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinlik boyunca paylaşmanın ve kardeşliğin sıcaklığı herkese yansıdı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tür etkinliklerle hem kadim gelenekleri yaşatmayı hem de toplumda kaynaşmayı güçlendirmeyi sürdürüyor.