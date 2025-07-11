“Beni kimsecikler okşamaz madem

Öp beni alnımdan,sen öp seccadem.”

Şairin dediği gibi…

“Yeryüzü boşaldı,habersizmiyiz?

Güneşe göç varda,kalan bizmiyiz?”

Ya da;

“Sadece benmiyim haksızlığa zıt,

Yoksa,bu davayı savunanmı kıt.”

Üstadda öyle diyor;

Ayağa kalk Sakarya dedik,hiç kimse ayağa kalkmadı,

Bir kişi ayağa kalktı,o da amuda kalktı…

Hakikatın yolcularının kaderi bu demekki…

Tüm menfaatçılar pusuda,saldırıyorlar…

Bu menfaatçılar çetesinin içinde en yakından tutunda uzağa kadar uzuyor…

Menfaatçıların mesleklerini saymaya gerek,isimlerini yazmaya gerek yok…

O kadar arsız ve cesurlar ki sormayın…

Bu kişilerin ortak özelliği asalak olmaları…

Hazıra alıştırılmış,piyon olarak kullanılanı da var,hazıra konmak isteyen, senden gözükenleride var…

Haklarında, toplumun yaygın kanaati mevcuttur…

Deve kuşu misali,kuma kafasını soktuğu için,kimsenin görmediğini zannedecek kadar cahil ve pervasız…

Ama şu da bilinen bir gerçek;Cahil cesur olur…

Cahil ile uğraşan döner merkebe,

Alim ile uğraşan bulur mertebe…

Furkan süresinde 63.ayette ;

“ Rahmân’ın has kulları, yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen kullardır.”

Zorluklar karşısında sabır gerekiyor…

Hakikat yolunda engellerin olduğunu bilerek yola devam etmek müminin işidir…

Asıl marifet;Sana ok atana,okun ucuna gül takıp,geri hediye etmektir…

Toplumun kurtuluşu için nice peygamberler şehit oldular,çile çektiler,iftira atıldı ama sarsılmadan,Allaha dayanarak,devam ettiler…

İstikamet üzere gidilen doğru yolun üzerinde sayısız şeytan ve dostları oturmaktadır…

Adem (a.s)’dan bugüne Habillerde var,kabillerde var…

Allahın sevdiği dürüst kullarda var,Allah yolunda mücadele eden…

Şeytan yolunda çalışanlarda var,tarih boyu…

Bu dünya, iyilerle kötülerin savaş meydanı…

Allah müminlerin yardımcısı…

Selam ve dua ile kalın…

Mehmet Akpınar