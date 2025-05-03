Şampiyonada, B Gençler 67 kilogram kategorisinde mücadele eden Ayyıldız Spor Kulübü sporcusu Asya İrem Güneş, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcunun elde ettiği bu başarı, kulübü ve antrenörleri kadar İzmirli sporseverleri de gururlandırdı.

Ayyıldız Spor Kulübü yetkilileri, “Sporcumuzun azmi ve disiplini sayesinde bu önemli başarıya ulaştık. Elde edilen bu şampiyonluk, kulübümüzün altyapı çalışmalarının meyvesidir” açıklamasında bulundu.

Asya İrem Güneş’in yeni hedefi, uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.