Ziyaretine TZOB Genel Başkan Yardımcıları, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, bölge oda başkanları ve çiftçiler de eşlik etti. Bayraktar, Başdevrişli’de yaptığı açıklamada, son yılların en büyük tarımsal afetlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

“Son 30 Yılın En Düşük Sıcaklıkları Yaşandı”

Bayraktar, 65 ildeki meyve bahçelerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade ederek, “Eksi 15, eksi 20 derecelere varan sıcaklıklarla karşılaştık. Böyle ekstrem koşullarda bağların, meyve bahçelerinin dayanması mümkün değil. Türkiye’nin birçok ilinde ürünlerimiz zarar gördü” dedi.

Kahramanmaraş’taki incelemelerde de meyve ağaçlarının kuruduğu, bazı ağaçların gövdelerinin dahi zarar gördüğü gözlemlendi. Kayısı, kiraz, ceviz, Antep fıstığı, üzüm ve elma gibi ürünlerde zarar oranlarının yüzde yüze ulaştığı bildirildi.

“Afetler Peşimizi Bırakmıyor”

Şemsi Bayraktar, ocak ayından bu yana yaşanan mevsim kaymalarına da dikkat çekti. Kış aylarında sonbahar, sonbaharda ise yaz havasının yaşandığını, nisan ayında ise kış şartlarının geri geldiğini belirterek, “Ocak ve şubat aylarında yeterli yağış alamadık, ardından don olayları yaşandı. Nisan ayında ise önce yağmur sevindirirken, ardından gelen kar yağışı ve şiddetli don üretimi büyük oranda etkiledi” şeklinde konuştu.

“Üreticimiz Zararlarını Karşılayamayacak”

Don olaylarının sadece bu yılı değil, gelecek yılları da etkileyeceğini vurgulayan Bayraktar, “Bazı bahçelerde ağaç gövdeleri zarar gördüğü için önümüzdeki yıl da meyve tutumu olmayacak. Bu durum üretimin sürekliliğini tehdit ediyor” dedi.

Borçların Yapılandırılması Talebi

Üreticilerin bu yıl para kazanamayacağını söyleyen Bayraktar, bankalara olan borçların yapılandırılması gerektiğini belirtti:

“Üreticilerimiz, özellikle kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının faizsiz ya da düşük faizle yapılandırılmasını istiyor. Çiftçimiz üretimden kopmak istemiyor, bahçesini yaşatmak istiyor. Bu nedenle borçlarının ertelenmesi ve devlet desteği bekliyorlar.”

TARSİM’e Eleştiriler ve Beklentiler

Bayraktar, üreticilerin TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sisteminden beklentilerini de dile getirdi. TARSİM’in sigorta kapsamını genişletmesi gerektiğini belirterek, “Şu anda TARSİM sadece alanların beşte birinde etkin. Üreticilerimiz sigorta yaptırsa bile zararları adil şekilde karşılanmıyor. TARSİM’in güven vermesi için hasar tespitlerinde hakkaniyetli davranması şart” dedi.

Sosyal Güvenlik Primlerinde Destek Talebi

Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlandığını ifade eden Bayraktar, çiftçi sayısındaki dramatik düşüşe dikkat çekti:

“2021 yılında bir milyon olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı çiftçi sayısı, 2024’te 411 bine düştü. Bu insanlar sosyal güvencelerini kaybediyor. Primlerin düşürülmesi ve devlet desteğinin artırılması gerekiyor.”

Gençler Tarımdan Uzaklaşıyor

Gençlerin tarıma olan ilgisinin giderek azaldığını belirten Bayraktar, “18-32 yaş aralığındaki gençlerin tarımdaki oranı yüzde 5’e kadar düştü. Gençlerimizi köyde tutamıyoruz. Şehirde asgari ücretle iş bulan gençler tarımı terk ediyor. En azından genç çiftçilerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödesin. Pozitif ayrımcılık uygulanmalı” çağrısında bulundu.

Kuraklık ve Su Sorunu Gündemde

Bayraktar, yaşanan yağışlara rağmen kuraklığın halen ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Hatay, Kilis ve Adana gibi bölgelerde kuraklığın buğday üretimini olumsuz etkilediğini ifade ederek, “2030 yılından sonra Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Sulama ücretlerinin yüksekliği çiftçiyi zorluyor. Sulama maliyetlerinin düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.

“Devlet Üreticinin Yanında Olmalı”

Açıklamasının sonunda, üreticilerin devlet desteğine olan ihtiyacını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

“Böyle büyük bir afet karşısında devletimizin üreticimize sahip çıkması gerekiyor. Tarım Bakanlığımız destek planları üzerinde çalışıyor, ancak bu desteklerin hızlı ve etkin şekilde üreticiye ulaşması şart. Biz, sahadan aldığımız tüm bu bilgileri Ankara’ya iletmeye devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun.”