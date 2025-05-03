Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Mobil Çocuk Kütüphanesi, kırsal mahallelerdeki çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Kitapların sihirli dünyasını kırsaldaki öğrencilere taşıyan kütüphane, bu kez Onikişubat ve Türkoğlu’ndakiokulları ziyaret etti.

Proje kapsamında kütüphane, bu kez Onikişubat’ta Kurtlar İlkokulu, Ilıca Yeniyapan Ortaokulu, Ilıca İmam Hatip Ortaokulu ve Zeytindere İlkokulu ile Türkoğlu’nda Küçük İmalı İlkokulu, Aydınkavak İlkokulu ve Şehitler İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Mobil Kütüphane’nin rengârenk iç dünyası ve eğitici kitapları, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sadece kitaplarla değil, aynı zamanda boyama etkinlikleri, masal saati ve animasyon gösterimleriyle de çocuklara unutulmaz anlar yaşatan etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli bir gün sunmuş oldu.