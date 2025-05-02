Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte şehir genelinde yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Park, bahçe ve mesire alanlarında yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaz aylarında daha konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; çim biçme, bitki budama, sulama sistemlerinin kontrolü, zemin yenileme, oturma alanlarının bakımı ve spor sahalarının onarımı gibi birçok farklı alanda yoğun bir mesai harcanıyor.

Halı Sahalarda Yenileme Çalışmaları

Özellikle rekreasyon alanlarında vatandaşların sıkça kullandığı halı sahalarda da kapsamlı bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Zemini deforme olmuş sahalarda yenileme çalışmaları yapılarak, spor yapmaya elverişli hale getiriliyor.

“Çalışmalar Kesintisiz Sürecek”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği park, bahçe ve mesire alanlarının daha kullanışlı ve estetik hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, şehirdeki tüm yeşil alanların düzenli olarak bakımdan geçirileceği ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılacağı ifade edildi.