Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültürel zenginliğe katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, edebiyata ve şiire gönül verenler için önemli bir eser daha Kültür Yayınları aracılığıyla edebiyat dünyasına kazandırıldı.

“Hayatını Şiire Adayan Bir Ses; Arif Eren” adlı kitap, şehrin kültürel mirasına yeni bir halka ekliyor.Arif Eren’in edebi yolculuğunu ve şiir dünyasını konu alan eser, hem içerdiği biyografik detaylarla hem de edebiyatımıza sunduğu katkılarla dikkat çekiyor.

Tüm Okurlar Programa Davet Ediliyor

Kitabın tanıtım toplantısı, 3 Mayıs Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 14.30’da başlayacak programda; Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, KSÜ Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı ve kitabın yazarlarından Prof. Dr. Kemal Timur, kitabın öznesi Arif Eren ile edebiyat camiasının tanınmış isimlerinden Ramazan Avcı ve İnci Okumuş konuşma yapacak. Katılımcılar, Arif Eren’in şiire adanmış hayatını ve edebi birikimini yakından tanıma fırsatı bulacak. Şiirle yoğrulmuş bir hayatın izlerini taşıyan bu özel eser vesilesiyle düzenlenecek etkinlikte, Arif Eren’in şiir anlayışı, eserlerine yansıttığı duygular ve edebi kimliği üzerine de değerli paylaşımlar yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm okurları ve edebiyatseverleri bu anlamlı programa davet ediyor.