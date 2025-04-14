Etkinliğe katılan topluluk koordinatörü Tuğrul Avcı ortaokul öğrencilerine yaptığı konuşmada topluluk üyesi öğrencilerinden Zehra Demirbanka’nın mezun olduğu ortaokulda bu etkinliği düzenlediklerini belirterek,bu ortaokuldan mezun bir öğrencinin okuluna ve öğretmenlerine böyle bir etkinlik ile dönüyor olmasının çok manidar olduğunu; öğrencilerin de mezun oldukları okulu ve öğretmenlerini unutmamalarını söyledi.

Mangala oyun setlerine destek olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdoğan Eryılmaz’a teşekkür eden Tuğrul Avcı, bir ay sonra mangala turnuvası için sürpriz hediyelerle geri gelecekleri müjdesini vererek öğrencilerin bu arada oyunu arkadaşlarıyla bol bol pratik yapmalarını istedi.

Bu ortaokuldan mezun bir öğrencisinin öğretmenlerini ve okulunu unutmayarak bir etkinlik ile geri gelmiş olmasının memnuniyetini öğrenciler ile paylaşan okul müdürü Mehmet Ali Evran, etkinliğe katılan üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Başdervişli Ortaokulunun Kahramanmaraş’ta mangala turnuvalarında ilk sıralarda yarışan öğrenciler yetiştirdiğini anlatan Evran, henüz mangala oyununu bilmeyen öğrenciler için böyle bir etkinlik düzenledikleri için Tuğrul Avcı’ya, mangala oyun setlerine verdikleri destek için Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdoğan Eryılmaz’a teşekkür etti.



Dulkadiroğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdoğan Eryılmaz, yaptığı açıklamada Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın hayatını eğitime desteğe adadığını vurgulayarak üniversite-belediye iş birliğinde gerçekleştirilen böyle bir etkinlik için destek olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti ve topluluk üyesi öğrencilere teşekkür etti. Eryılmaz, üniversite öğrencilerini belediyenin düzenlediği etkinliklerde paydaş olarak da görmek istediklerini paylaştı.

KSÜ Ata Sporları Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. FeridÖnder yaptığı açıklamada üniversitelerin şehirle bütünleşmesinin sadece akademik danışmanlıklarla sağlanamayacağını belirterek, üniversite öğrencilerininde şehrin kurumları ve paydaşları ile bir araya gelmelerinin önemine işaret etti. Etkinliğin düzenlenmesinde verdikleri destek için Dulkadiroğlu Belediyesine ve Üniversite yönetimine; böyle bir etkinlikte yer aldıkları için de topluluk öğrencilerine teşekkür eden Önder, öğrenciler ile gerçekleştirdiklerisosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini söyledi.