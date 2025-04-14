Kahramanmaraş’ta şehrin altyapısını yenilemeye yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar, AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve altyapı hizmetlerinden sorumlu çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı.

VALİ ÜNLÜER: “ALTYAPI HİZMETLERİNİ HIZLI VE SORUNSUZ ŞEKİLDE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, altyapı konusunun şehirde uzun süredir gündemde olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda önemli adımlar attığını ifade eden Vali Ünlüer, “Amacımız, tüm yatırımcı kuruluşlarımızla birlikte bu süreci vatandaşımızı sıkmadan, sorun yaşatmadan tamamlamak. Kuracağımız mekanizmayla, altyapı hizmetlerini hızlı ve sorunsuz şekilde sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN GÖRGEL: “DEPREM SONRASI ALTYAPIYI YENİLİYORUZ”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 6 Şubat depreminin altyapıya verdiği zararı hatırlatarak, önceden var olan sorunların deprem sonrası daha da büyüdüğünü söyledi. Şehirde kaçak oranlarının %70’e kadar çıktığını belirten Görgel, “İki yıl içinde altyapının %60’ını yenilemiş olacağız. İçme suyu ve kanalizasyon hatları başta olmak üzere tüm sistemler deprem sonrası oluşan yeni yaşam alanlarına göre yeniden inşa ediliyor” diye konuştu.

TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Altyapı çalışmalarının şu anda %35 seviyesine ulaştığını belirten Başkan Görgel, içme suyunda kaçak oranını %60’a düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. “Kısık Barajı, Ayvalık Barajı ve Akdere projeleriyle içme suyu temini sağlanacak. İlçemizde atık su arıtma tesisi tamamlandı. Çağlayancerit, Ekinözü ve Andırın tesisleri bitme aşamasına geldi. Göksun ilçesi de programa alındığında tüm ilçelerde arıtma tesislerini tamamlamış olacağız” dedi.

MERKEZDE 671 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI

Merkezde yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Başkan Görgel, “İçme suyunda %50, kanalizasyonda %45, yağmur suyunda %40 oranında yenileme yapılacak. 671 km içme suyu hattı, 590 km kanalizasyon hattı, 61 km yağmur suyu hattı ve 21 adet içme suyu deposu tamamlanacak. Çalışmalarımızın büyük kısmını hibe kapsamında yürütüyoruz. Toplam yatırım tutarı 200 milyon euro. Bu destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.