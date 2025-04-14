Yürütülen terör operasyonlarında toplamda 14 operasyon gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlara sevk edilmiştir.

Asayiş suçlarıyla ilgili olarak, kişilere karşı işlenen 145 suçun %100’ü, mal varlığına karşı işlenen 11 suçun ise %63,6’sı aydınlatılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirilmiştir. Bu suçlardan dolayı toplamda 306 şahsın ifadesi alınmış, ifadesi alınan şahıslardan 66’sı tutuklanmıştır.

Bir organize suç çetesi çökertilmiş ve bu operasyonlarda 19 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16’sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Uyuşturucu imal ticareti ve kullanma suçlarıyla ilgili olarak 313 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 19 şüpheli tutuklanmış, 12 şüpheli şahıs ise adli kontrol tedbirine tabi tutulmuştur. Yapılan operasyonlarda; 60 gram Skunk, 110 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 62 adet Captagon hap ve 250 adet Ecstasy hap ele geçirilmiştir.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, 9 asayiş, 20 terör, 3 güvenlik, 6 kaçakçılık, 1 siber ve 2 diğer suç olmak üzere toplam 41 hesap hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 2 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir.Trafik timleri tarafından 161.612 araç kontrol edilmiş ve trafik kurallarını ihlal eden 5.762 araç sürücüsüne işlem yapılmıştır. Bu faaliyetlerde 495 çakar, 416 ticari taksi ve 2.293 okul servisi denetimi gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki trafik kazaları sonucunda ise 1 vatandaş hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş’ta geçici koruma altında 15.803 göçmen, uluslararası koruma altında 109 ve yasal kalış hakkı olan 15.912 göçmen bulunmaktadır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 3 mobil göç noktası kurulmuş ve 35.300 kimlik denetimi yapılmış, 1.207 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.