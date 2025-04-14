Ziyarette, özellikle Dulkadiroğlu ilçesinde devam eden ve planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok başlıkta istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışmanın ilçeye önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in nazik ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Dulkadiroğlu ilçemizde son dönemde yürütülen altyapı, yol, park ve sosyal alan çalışmalarında Büyükşehir Belediyemizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu iş birliği ve koordinasyon sayesinde ilçemize değer katan projeler hayata geçiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de el birliğiyle hareket ederek hem Dulkadiroğlu’nu hem de Kahramanmaraş’ımızı daha güzel yarınlara taşıyacağız. Sayın Başkanımıza hem nazik ziyareti hem de katkıları için yürekten teşekkür ediyorum.”

Görüşmenin sonunda iki başkan, birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülecek çalışmalarla Kahramanmaraş’ın her alanda kalkınmasını hedeflediklerini vurguladı.