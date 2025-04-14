Parti il başkanlığında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Aydoğar, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın selamlarını ileterek sözlerine başladı. Türkiye'nin yapay gündemlerle oyalandığı bir dönemden geçtiğini savunan Aydoğar, asıl meselenin vatandaşın artan geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı.

"Asgari Ücret Sadece Gıda Harcamalarına Bile Yetmiyor"

Aydoğar, gıda fiyatlarının bir ayda yüzde 4,2, bir yılda ise yüzde 42,4 oranında arttığına dikkat çekerek, giyim ve eğitim giderlerindeki fahiş artışları da örnek gösterdi. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken aylık harcamanın 23 bin 615 lirayı bulduğunu belirten Aydoğar, mevcut 22 bin 104 liralık asgari ücretin bu ihtiyacı bile karşılamadığını söyledi. Aydoğar, tüm temel ihtiyaçlar için bir hanenin aylık en az 76 bin 922 lira gelire ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bu, bir hanenin ancak üç buçuk asgari ücretle ayakta kalabileceği anlamına gelir" şeklinde konuştu.

"Açlığın ve Geçim Sıkıntısının Sorumlusu Hükümettir"

Mevcut ekonomik düzenin adaletsiz olduğunu savunan Aydoğar, bu duruma neden olanın ekonomi yönetimi ve hükümet olduğunu dile getirdi. Çalışanların ve emeklilerin haklarının gasp edildiğini iddia eden Aydoğar, bu kesimlerin hükümete haklarını helal etmeyeceğini öne sürdü.

"Elektrik Zammı Yandaş Şirketlerin Karını Artırmak İçin Yapıldı"

Aydoğar, AK Parti iktidarının yıllar önce "hizmet artacak, fiyatlar düşecek" vaadiyle başlattığı elektrik özelleştirmesinin sonuçlarının tam tersi olduğunu belirterek, yapılan fahiş zamları eleştirdi. Geçtiğimiz hafta yapılan yüzde 25'lik elektrik zammının elektrik üretim maliyeti artmadığı halde, yandaş dağıtım şirketlerinin karını artırmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

"Millet Elektriğe Değil, Havaya Para Ödüyor"

Bu zamla birlikte her ay milletin cebinden çıkacak 5,3 milyar liranın doğrudan bu şirketlerin kasasına akacağını söyleyen Aydoğar, konutlarda kullanılan elektriğin üretim maliyetinin sadece 49 lira olmasına rağmen, "dağıtım bedeli" adı altında 183 lira kesildiğini vurguladı. Aydoğar, "Yani milletimiz elektriğe değil, havaya para ödemektedir. Faturadaki her 100 liralık tutarın 79 lirası üretime değil, şirketlerin kasasına gitmektedir" ifadelerini kullandı. Şehit ailelerine ve gazilere sağlanan destekli elektriğin bile yüzde 93'ünün bu şirketlere gittiğini söyleyen Aydoğar, bunun büyük bir adaletsizlik ve vicdansızlık olduğunu dile getirdi.

"Çare Milli Görüş'te, Çözüm Adil Düzen'dedir"

Yeniden Refah Partisi olarak bu adaletsiz düzene "dur" demek için var olduklarını belirten Aydoğar, "önce millet", "önce adalet", "önce ahlak" ilkelerini benimsediklerini söyledi. Ülkenin kaynaklarının olduğunu ve bereketli bir ekonominin mümkün olduğunu ifade eden Aydoğar, bunun için faizci ve rantiyeci zihniyetten kurtulmak gerektiğini vurguladı. Yeniden Refah iktidarında vatandaşın fatura öderken ezilmeyeceğini, kamu kaynaklarının yandaşa değil vatandaşa kullanılacağını söyleyen Aydoğar, "Çare Milli Görüş'te, Çözüm Adil Düzen'dedir" diyerek sözlerini tamamladı.