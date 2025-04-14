Seminerde, alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından üreticilere zeytin tarımıyla ilgili birçok başlıkta kapsamlı bilgiler aktarılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal zenginliklerinden biri olan Maraş Zeytini’nin kalitesini artırmak ve üreticilerin teknik bilgi birikimini güçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim programına imza atıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek olan “Zeytin Yetiştiriciliği ve Hasat” semineri, 16 Nisan Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 13.00’da başlayıp 17.30’a kadar sürecek olan seminerde, alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından üreticilere zeytin tarımıyla ilgili birçok başlıkta kapsamlı bilgiler aktarılacak.

Seminerde; organik zeytin ve zeytinyağı üretimi, zeytinde çoğaltma ve yetiştirme teknikleri, zeytin hastalıkları ve bunlarla mücadele yöntemleri, toprak işleme ve gübreleme uygulamaları, budama ve aşılama teknikleri ile hasat zamanı gibi başlıca konular ele alınacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zeytin üreticileri seminere katılmaya davet edilirken, bu fırsatın zeytin tarımıyla uğraşan herkes için yol gösterici olacağı vurgulandı.