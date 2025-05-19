Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümü, Kahramanmaraş’ta büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen program, gençlik ruhunu ve milli birlik duygusunu bir kez daha canlandırdı.Kutlama törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ValiMükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dinleti, Sinevizyon Gösterisi, Halk Oyunları ve Daha Fazlası

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, gençlerin hazırladığı şiir ve müzik dinletileri büyük beğeni toplarken, günün anlam ve önemini yansıtan sinevizyon gösterisi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Genç sporcuların sergilediği sportif gösteriler ve halk oyunları ekibinin sahnelediği geleneksel danslar, izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü’nün gerçekleştirdiği tüfekli hareketler gösterisi, hem disiplin hem de estetik açıdan törende öne çıkan anlardan biri oldu. Kutlamalar, gençlerin dinamizmini, halkın birlikteliğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koyarken, 19 Mayıs’ın sadece bir tarih değil; aynı zamanda bir diriliş ve yeniden doğuş günü olduğu vurgulandı.

“Türkiye Yüzyılı’nı Gençlerimizle Birlikte İnşa Edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktığı, umutların yeniden filizlendiği kutlu bir başlangıçtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği bu anlamlı günü, her yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün Milli İrade Meydanı’nda, gençlerimizin sergilediği performanslar, halkımızın gösterdiği katılım ve coşku, bize bir kez daha bu emanetin ne denli güçlü ellerde olduğunu gösterdi. Gençlerimizin azmi, kararlılığı ve enerjisiyle Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, gençliğimize olan inancımızla eğitimden spora, sanattan teknolojiye her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” diye konuştu.