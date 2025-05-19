Kahramanmaraş’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Onikişubat Parkı’ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar süren yürüyüşte, ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu kalabalık, marşlar eşliğinde adım adım ilerledi.

Yürüyüşe; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ValiMükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı.

Kortej güzergâhı boyunca vatandaşlar balkonlardan ve yol kenarlarından alkışlarla korteje destek verirken, şehir merkezi adeta bayram yerine döndü. Katılımcıların hep bir ağızdan söylediği marşlar, milli birlik ve beraberliğin en güçlü yansımalarından biri oldu.

“Tarihimize ve Değerlerimize Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “19 Mayıs, sadece bir tarih değil; bağımsızlık ve millet iradesinin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı meşale, bugün burada gençlerimizin ellerinde yeniden yanıyor. Bu anlamlı yürüyüşte bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş olarak tarihimize, değerlerimize ve gençliğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu coşku, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir.Tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.