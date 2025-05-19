Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Gençlik Günleri ve Şöleni”, Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın’ın sahne aldığı muhteşem bir konserle sona erdi.

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere, başta gençler olmak üzere binlerce müziksever yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran vatandaşlar, saatler öncesinden meydana akın ederek konser için yerlerini aldı.

Rock Müziğin Güçlü İsmi Kahramanmaraş’ta

Sahneye büyük alkışlarla çıkan Emre Aydın, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Git, Soğuk Odalar, Bir Pazar Kahvaltısı, Son Defa, Dayan Yalnızlığım, Hoşçakal ve Tam Dört Yıl Olmuş Dün gibi hit parçalarını seslendiren Aydın, performansıyla dinleyenlerden tam not aldı. Konser boyunca alanı dolduran binlerce kişi, alkışlarla sanatçıya eşlik ederken cep telefonlarının ışıklarıyla da geceye renk kattı. Gençler, özellikle slov şarkılar sırasında duygusal anlar yaşarken, hareketli parçalarla doyasıya eğlendi.

Teşekkürler Başkan Görgel’e

Etkinliğe katılan vatandaşlar, böylesine coşkulu ve kaliteli bir organizasyonda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin yanında olan ve onları önemseyen bir anlayışla hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı FıratGörgel’e teşekkür etti.