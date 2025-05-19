Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen “Gençlik Günleri ve Şöleni” özel bir programla devam etti. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.Radyo dünyasının sevilen isimleri Serdar Gökalp, Umut Bezgin ve Fatih Yıldırım’ın ağırlandığı programda, mizah ve samimiyet dolu anlar yaşandı. Radyonun perde arkasına dair renkli anekdotlar paylaşan konuklar, katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca hem kahkahalar yükseldi hem de ilham verici hayat hikâyeleri ve deneyimler paylaşıldı.

Katılımcılar Etkinlikten Mutlu Ayrıldı

Farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programında, özellikle gençlerin enerjisi ve ilgisi dikkat çekti. Dinleyiciler, sevdikleri radyo programcılarıyla birebir iletişim kurma fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sonunda konuşan katılımcılar, programın hem eğitici hem de eğlenceli geçtiğini ve çok keyif aldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesine ve etkinliğe katılan radyo sunucularına teşekkür eden vatandaşlar, 19 Mayıs’ın anlam ve ruhuna uygun, gençliği merkeze alan bu tarz etkinliklerin şehre büyük değer kattığını dile getirdi.