Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çamlıca Restoran’da düzenlenen iftarda yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Programda yetim çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerle de sohbet ederek taleplerini aldı.

“Ramazan, Paylaşmak ve Dayanışmayla Güzel”

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayının sadece oruç tutmakla değil, yardımlaşma ve dayanışmayla anlam kazandığını ifade etti. Başkan Görgel, “Ramazanın bereketini, rahmetini ve kardeşlik ruhunu Kahramanmaraş’ımızda hep birlikte idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bugün burada, yetimlerimizle birlikte iftar açıyor olmak, bizler için yalnızca bir sofra paylaşımı değil, aynı zamanda yüreklerimizde hissettiğimiz bir vefa ve kardeşlik göstergesidir” dedi.

11 Ayda 4 Milyar TL’lik Yatırım Tamamlandı

Kahramanmaraş’ın yeniden inşa sürecine dair de açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak şehri daha dirençli ve yaşanabilir hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Görgel, “Bugün Kahramanmaraş, sadece depremin izlerini silen bir şehir değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakan, yeniden ayağa kalkmış güçlü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Göreve geldiğimiz 11 aylık süreçte şehrimiz için 4 milyar TL’lik yatırımı tamamladık. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“2025 Sonuna Kadar Evine Kavuşmayan Tek Bir Depremzede Kalmayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değindi. Bakan Kurum, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşası başlamamış tek bir konut, tek bir iş yeri ne Kahramanmaraş’ta ne de deprem bölgesinde bırakmadık. Şu ana kadar Kahramanmaraş’ta 34 bin yeni konut oluşturduk. 40 bin konut ve iş yerini daha Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız. 2025 sonuna kadar deprem bölgesinin tamamında 453 bin yuvayı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Yaşam Kalitesini ve Ekonomisini Güçlendireceğiz”

Bakan Kurum, şehirde yürütülen projelerle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Şehirlerimizi çarşıları, pazarları, yeşil alanlarıyla yeni bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Kapalı Çarşı’da 140 dükkânın restorasyonu hızla devam ediyor. Demirciler ve Kasaplar çarşısında iş yerlerimizi inşa ediyoruz. Toptancılar Sitesi’nde temelini attığımız 117 dükkânın kaba inşaatları bitmek üzere. 23 bloktan oluşacak bu muhteşem projeyi yıl sonu bitmeden tamamlamayı ve vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz. Tüm bu eserlerle Kahramanmaraş’ın yaşam kalitesi ve ekonomisini güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.