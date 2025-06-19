Bakan Tekin, temasları çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet eden Tekin, eğitim gündemine ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

Ziyaret sırasında, doğum günü olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşe Güneyisi için küçük bir kutlama yapıldı. Tekin, Güneyisi'nin yeni yaşını tebrik ederken, öğretmen de bu jest için Bakan Tekin'e ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulunun ardından Mado Kadriye Kanbur İlkokuluna geçen Tekin, burada 2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftasında düzenlenen "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katıldı.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, ip atlama, halat çekme ve voleybol gibi geleneksel oyunlarda onlara eşlik etti. Etkinlikler, öğrencilerin yoğun katılımıyla neşeli anlara sahne oldu.

Ziyaretlerinin sonunda öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili dileyen Tekin, hatıra fotoğrafı çektirdi.