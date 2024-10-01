Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahada sürdürdüğü yoğun çalışma temposuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak Hatay’a gerçekleştirdiği ziyarette, üreticilerle bir araya gelerek narenciye toplama faaliyetlerine katıldı ve bu süreçte narenciye toplamanın püf noktalarını öğrendi. Bakan Yumaklı, bu yılki narenciye hasadının geçen yılki 8 milyon tondan biraz daha az olacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Geçmişte yaşanan sorunların tekrar yaşanmaması adına yürütülen çalışmaların devam ettiğini ve çeşitli önlemlerin alındığını vurgulayan Yumaklı, bu önlemlerin en kısa zamanda uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Katma değerin artırılmasında en önemli unsurun ürünün doğru bir şekilde toplanarak pazarlanması ve soğuk zincirin bozulmadan tedarikin sürdürülmesi olduğunu belirten Yumaklı, bu noktada üreticilerin dikkat etmesi gereken hususları da aktardı.

Bakan Yumaklı’nın bu saha ziyaretleri, tarımsal üretimin iyileştirilmesi ve üreticilerin sorunlarına çözüm bulunması açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Yumaklı resmi X hesabından yaptığı videolu paylaşımda “Narenciye toplamanın püf noktalarını bizzat işin ehlinden öğrendik. Bereketli olsun. Hatay / Erkenci mandalina hasatı” notunu düştü.