Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Toplumun her kesimine hitap eden etkinlikleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle edebiyatseverleri anlamlı bir programda buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu “Medeniyet Aklı” konulu söyleşide, Türk edebiyatının saygın isimlerinden Yazar Savaş Barkçin, edebiyat ve düşünce dünyasına dair derinlikli değerlendirmelerde bulundu. Eserlerinde gelenekle modernliği, gönülle aklı buluşturan bir çizgide yürüyen Barkçin, konuşmasında kültürel mirasımızın taşıyıcısı olan medeniyet aklını günümüz dünyasında nasıl yeniden anlamlandırabileceğimizi ele aldı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen programda edebiyatseverler, hem bilgi hem de ilham dolu bir söyleşiye tanıklık etmenin memnuniyetini dile getirdi.

“Medeniyet Bir Bilinçtir”

Programda konuşan Savaş Barkçin, “Medeniyet dediğimiz şey, sadece geçmişin birikimi, eski taşların ya da tozlu kitapların hatırası değildir. Medeniyet, insanın hayata, varoluşa, hakikate verdiği cevaptır. Bu cevap, aklın inşa ettiği sistemle gönlün derinliğinden süzülen hikmeti birleştirir. Biz, eğer bu çağın koşuşturmasında kaybolmak istemiyorsak; sadece teknolojiyi değil, anlamı da kuşanmak zorundayız. Geleneği yaşatmak, onu olduğu gibi tekrar etmek değil; onu yeniden anlamlandırarak bugünün diliyle konuşmaktır. Medeniyet aklı dediğimiz şey işte tam burada devreye girer. O, günübirlik tepkilerle değil; uzun soluklu, derinlikli ve hikmet merkezli bir düşünüşle hareket eder. İnsanı merkeze alan, adaleti temel kabul eden, estetiği ihmal etmeyen bir bakış. İşte bu, sadece geçmişi değil, bugünü de inşa eder, yarına da istikamet verir. Bu yüzden medeniyet, bir bina değil; bir bilinçtir. Bunu kaybettiğimizde kütüphanelerimiz dolu olsa da fikirlerimiz boş, şehirlerimiz kalabalık olsa da ruhlarımız ıssız kalır” cümlelerini kaydetti.