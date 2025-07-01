Büyükşehir’in ücretsiz deneme sınavları yeni eğitim döneminde de artarak devam edecek.

Gençlerin her alanda gelişimi için projelerini kararlılıkla sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

Kültür, sanat, spor ve istihdam gibi birçok alanda gençlerin yanında olan Büyükşehir, eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da önemli projelere imza atıyor. 2024 – 2025 eğitim döneminde gençlerin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için şehir merkezi ve ilçelerde ücretsiz deneme sınavları düzenlendi.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin katıldığı bu uygulamadan toplamda 8 bin farklı genç faydalandı. Gençler, Büyükşehir tarafından sağlanan 16 bin adet deneme kitapçığını çözerek kendilerini ölçme ve geliştirme imkânı buldu.

Sınav dönemlerinin yarattığı stresi azaltmak ve öğrencilerin gerçek sınav ortamına alışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen deneme sınavları, gençlerden büyük ilgi gördü. Bu uygulama, yalnızca bir test faaliyeti olmanın ötesinde gençlerin moral ve motivasyonlarını artıran bir sosyal destek modeli olarak öne çıktı.

Eğitimi her zaman öncelikli alanlardan biri olarak gören Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim döneminde de gençlere yönelik sınav desteğini sürdüreceğini duyurdu. Deneme sınavları, 2025 – 2026 eğitim yılında da hem nitelik hem de katılımcı sayısı açısından daha da genişletilerek devam edecek.