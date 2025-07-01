Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece şehir içinde meydana gelen olaylara müdahale etmekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen afet ve yangınlara da duyarlılık göstererek çalışmalara destek olmaya devam ediyor.

Modern araç ve ekipmanları ile donatılmış filosu ve alanında uzman personeliyle 7 gün 24 saat vatandaşların can ve mal güvenliği için görev başında bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde meydana gelen ve büyük alanlara yayılan orman yangınında da görev alıyor.

Hatay’daki orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye arazöz, tanker ve 5 personel sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Hatay’daki yangın söndürme çalışmalarında cansiperane bir şekilde görev yaparak alevlerle kahramanca mücadele ediyor.