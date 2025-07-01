Listeye Kahramanmaraş’tan 6 firma girerek önemli bir başarıya imza attı.

Kahramanmaraş, TİM 1000’de yer alan 6 firmasıyla iller sıralamasında 21. sırada yer aldı.

Listedeki firmalar, 2024 yılı Kahramanmaraş ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Kahramanmaraş sanayisi her geçen gün güçleniyor. Deprem sonrası hızla toparlanarak üretime devam eden firmalarımız, bu başarıyla bizleri gururlandırdı. İlk 1000’e giren firmalarımızı ve emeği geçen tüm ihracatçılarımızı kutluyorum.” dedi.