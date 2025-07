Başkan Akpınar şunları kaydetti;

“Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanlığın kurtuluş reçetesi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) yönelik yapılan hadsiz ve alçakça karikatür saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Bu çirkin ve ahlaksız girişim, sadece Müslümanları değil, bütün insanlığın vicdanını yaralamıştır. İslam dünyasının bütün benliğiyle bağlandığı en sevgilisine dil uzatmak, hiçbir özgürlük kisvesiyle meşrulaştırılamaz. Bu densizliği yapanlar, bırakın inancı, tüm ahlaki ve insani değerlerden soyunmuş, vicdanları kararmış zavallılardır.

Biz Müslümanlar, peygamberimize uzanan her dile, her ele ve her çizgiye karşı kıyam ederiz. Bu tür provokasyonlara asla sessiz kalmayacağız. Unutulmasın ki, toplumların manevi değerlerine savaş açanlar, elbet bunun hesabını hukuk önünde ve tarih önünde verecektir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir şahıstan öte, tüm insanlık için örnek bir ahlakın, merhametin ve adaletin timsalidir. Onun öğretileri insanlığa ışık olmuş, karanlıkta yönünü kaybedenlere yol göstermiştir. Ona yapılan her saldırı, barışa, merhamete ve insanlığa yapılan bir saldırıdır.

Bu iğrenç eylemleri gerçekleştirenleri lanetliyoruz.

Ve yüksek sesle ilan ediyoruz: “Peygamberimize uzanan eller kırılsın, suskunluk zillet, savunmak izzettir”

İslam ümmeti birdir, diridir ve mukaddesatına uzanan her karanlık zihne karşı dimdik duracaktır. Peygamberimize yapılan bu saldırı, her vicdan sahibi insanın karşısında durması gereken bir utanç vesikasıdır.

Sessiz kalmak, aynı çirkinliğe ortak olmaktır.

Peygamberimize uzanan dil, karanlıkta yok olmaya mahkûmdur!”