Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamını daha konforlu ve nitelikli hâle getirmek adına sosyal donatı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiine inşa edilen Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 580 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve iki katlı olarak planlanan sosyal tesisin kaba inşaatı tamamlandı. İç ve dış cephedeki ince işçiliklerde ise artık sona yaklaşıldı. Projede, fonksiyonel kullanım kadar estetik detaylara da önem veriliyor.

Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Başladı

Çay bahçesinin yer aldığı ada içerisinde peyzaj çalışmaları, bitkilendirme ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu etapta; alana geniş yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, konforlu oturma alanları ve dinlenme noktaları kazandırılacak. Böylece tesis, sadece çay içilen bir alan olmanın ötesine geçerek, tüm aile bireylerine hitap eden bir yaşam alanına dönüşüyor.

Otopark Sorunu Yaşanmayacak

Bölgedeki araç yoğunluğu göz önünde bulundurularak, Çınaraltı Çay Bahçesi’ne modern ve kullanışlı bir otopark da dahil ediliyor. Bu sayede, vatandaşlar tesisin sunduğu imkânlardan faydalanırken ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacak.

Şehrin Gözde Alanı Olacak

Doğal dokusu, manzarası ve merkezi konumuyla dikkat çeken Pınarbaşı mevkiinde hayata geçirilen bu yeni sosyal tesis; tamamlandığında atmosferi, konforu ve donatı zenginliğiyle Kahramanmaraş’ın en çok tercih edilen dinlenme alanları arasında yerini alacak.