7-14 yaş aralığındaki4 bin 750’den fazla başvurunun yapıldığı kurs, çocukların hem yüzme becerilerini geliştirmesini hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını amaçlıyor.

Onikişubat Belediyesi, spor yatırımları ve ücretsiz yaz kurslarıyla ilçede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Yüzme kursları da bu vizyon doğrultusunda, çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra yaz aylarını dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla başlatılan kurs programı, 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Kurslar, Onikişubat Belediyesi’ne bağlı üç farklı kapalı yüzme havuzunda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu (Tavşantepe Mahallesi), Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu (Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi) ve Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu (Cumhuriyet Mahallesi), minik yüzücüleri ağırlıyor.

4 bin 750’den fazla çocuğun kayıt yaptırdığı kurslarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde, çocuklar temel yüzme tekniklerini öğrenecek, suya karşı özgüven kazanacak.

Modern, hijyenik ve güvenli ortamlarda sürdürülen kurslarla birlikte çocuklar hem eğleniyor hem de sporla iç içe bir yaşam tarzına adım atıyor.