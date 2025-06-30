“Tıp Doktoru, siyasetçi ve öğrenci”

Lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlayan Dr. İrfan Karatutlu, tıp eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde, uzmanlığını ise İnönü Üniversitesi’nde tamamladı. Mesleki birikimini farklı alanlarda da derinleştiren Karatutlu; sosyoloji, adalet, sağlık yönetimi ve ilahiyat gibi birçok disiplinde eğitim aldı. Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Karatutlu, aynı üniversitede kamu yönetimi yüksek lisansına devam ediyor.

Dr. Karatutlu, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu kürsüde, sadece bir milletvekili olarak değil, aynı zamanda bir mezun olarak bulunmanın heyecanını yaşıyorum. Eğitim, hayat boyu süren bir yolculuk… Bu yolculuğun bir durağında, yıllar sonra yeniden öğrenci sıralarında olmak benim için büyük bir mutluluktu. Emek veren hocalarımıza, üniversite camiasına ve tüm mezun arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”

DEVA Partili Karatutlu, konuşmasında ilahiyat eğitiminin toplumsal barış, ahlak ve vicdan inşası açısından taşıdığı önemi de vurguladı. Genç mezunlara hitaben “Öğrendiklerinizi hayatın her alanına taşıyın. Sadece meslek değil, değer üretin,” mesajını iletti.

Dr. Karatutlu’nun törende diplomayı alması, hem akademik hem siyasal yolculuğundaki kararlılığın sembolü olarak değerlendirildi.